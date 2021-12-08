نشر الأربعاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حقق الرباع السعودي، منصور آل سليم أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال السعودية ببطولة العالم لرفع الأثقال.

أبارك للربّاع السعودي البطل 'منصور آل سليم' تحقيقه أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال السعودية في بطولة العالم لرفع الأثقال فئة الكبار 🏋️ إنجازات تتوالى وطموح لا يتوقّف بفضل الله ثم دعم قيادة وطننا🇸🇦👏 https://t.co/8oKDeQTgoj

ونشر وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، صور للرباع السعودي، قائلا بتعليق: "أبارك للربّاع السعودي البطل 'منصور آل سليم' تحقيقه أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال السعودية في بطولة العالم لرفع الأثقال فئة الكبار.. إنجازات تتوالى وطموح لا يتوقّف بفضل الله ثم دعم قيادة وطننا".

📄| بطلنا منصور آل سليم حقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للأثقال للكبار "خطف وزن 55" ، والتي تقام منافساتها في العاصمة الأوزبكية طشقند https://t.co/vTGaDuNlwL

من جهتها نشرت وزارة الرياضة السعودية سلسة تغريدات على صفحتها بتويتر، قالت فيها: "بطلنا منصور آل سليم حقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للأثقال للكبار ’خطف وزن 55‘، والتي تقام منافساتها في العاصمة الأوزبكية طشقند".

وفي تغريدة منفصلة معلقة على صورة للرباع آل سليم قالت الوزارة: "رحبوا معنا ببطل العالم لرفع الأثقال للكبار في منافسات ’خطف وزن 55‘.. ألف مبروك لبطلنا منصور آل سليم".