دبلوماسي تركي: اتفاقية بين أنقرة والدوحة تتضمن مشاركة تركيا بالتنظيم الأمني لكأس العالم 2022

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يُعرض حالياً01:23الفيفا يدرس مشاركة عمان والكويت لقطر في استضافة كأس العالم 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مصطفى كوكصو، السفير التركي في قطر، إن أنقرة والدوحة وقعتا على اتفاقية أمنية تتضمن مشاركة تركيا بالتنظيم الأمني لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان السفير قوله في مقابلة على قناة الجزيرة القطرية: "وزارتي الداخلية في تركيا وقطر وقعتا اتفاقية بشأن تنظيم الفعاليات الكبرى، وبموجبها ستدعم تركيا كل الفعاليات الكبرى التي تُنظم في قطر لضمان نجاحها".

وتابع السفير التركي قائلا: "قطر هي التي ستحدد مجالات المساعدة التي يمكن لتركيا تقديمها، ولن تدخر أنقرة جهدا في تقديم المساعدة.. الرئيس التركي أعطى أوامره بتنفيذ كل ما تطلبه قطر لضمان نجاح تنظيم كأس العالم 2022"، لافتا إلى أن "أنقرة تنتظر بحماس كأس العالم المقبل في الدوحة كما ينتظر الأخ عرس أخيه، وتركيا حريصة على نجاح قطر في تنظيم هذه الفعالية".

وأكد كوكصو على أن العلاقات التركية القطرية "تشهد ازدهارا منذ بدء الشراكة بين البلدين، وجرى توقيع أكثر من 68 اتفاقية منذ عام 2014، إثر إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين".

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