نشر الجمعة ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2021

بعد الصافرة.. شروط نجاح أكاديمية تركي آل الشيخ في السعودية

بعد الصافرة.. تركي آل الشيخ والأهلي.. من المسؤول؟

تركي آل الشيخ لـCNN: أتمنى ألا يلعب محمد صلاح ضد منتخبنا بكأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية على تغريدة استغرب كاتبها قائلا إن من المفترض أن يكون المسؤول على نفس المسافة من الجميع في الرياضة.

غريب!! المفروض ان المسؤول الرسمي يكون على مسافة واحدة من الجميع خصوصًا في المجال الرياضي لأنها منطقة حساسة جداً https://t.co/lvqWxEfHbb

بدأ الأمر بتغريدة لتركي آل الشيخ معلقا على مقطع فيديو بالقول: "الوعد بكرة يا وحش سو حركة الاسد مرتين في المباراة وبعدها تعال لميدل بيست علشان بندنها أكثر بنبدأ 3 العصر الخميس والوعد نخلص فجر الاثنين".

المغرد عبدالرحمن اللاحم كتب معلقا بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "غريب!! المفروض ان المسؤول الرسمي يكون على مسافة واحدة من الجميع خصوصًا في المجال الرياضي لأنها منطقة حساسة جداً".

ليرد بعدها رئيس هيئة الترفيه بتغريدة تحمل صورته وهو يقبل قميص نادي الهلال السعودي.