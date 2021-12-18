نشر السبت ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2021

(CNN)-- أعلن نادي أستون فيلا، السبت، تأجيل مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بينه وبيرنلي، بسبب زيادة عدد نتائج اختبارات فيروس كورونا الإيجابية داخل فريق أستون فيلا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة السبت، قبل إعلان نتائج الاختبارات الإضافية. وفقًا للنادي، يتم عزل جميع الأفراد الذين ثبتت إصابتهم، بما يتماشى مع إرشادات وبروتوكولات الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة.

وقال النادي، في بيان صحفي: "النادي آسف للغاية للإزعاج الذي لحق بنادي بيرنلي لكرة القدم، سواء من مشجعينا أو مشجعي بيرنلي، بسبب حضورهم المباراة لكنهم تصرفوا بأسرع ما يمكن هذا الصباح لتقليل الاضطراب".

المباراة هي العاشرة من مباريات الدوري الممتاز التي يتم تأجيلها في نهاية هذا الأسبوع.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، تأجيل 19 مباراة مقررة في عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 داخل أندية كرة القدم المتضررة.