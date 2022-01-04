من نشأته المتواضعة.. هكذا أصبح أسطورة الغولف أرنولد بالمر أحد أول "المؤثرين الاجتماعيين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد ممارسة الغولف في الملعب ذاته الذي استضاف مجموعة من لاعبي الغولف والمشاهير العالميين، بما في ذلك تايجر وودز؟ لن يكون حلمك بعيد المنال، خاصة أن ملعب "المجلس"، وهو من بين أكثر ملاعب الغولف شهرة، قد أعيد افتتاحه مجددًا في 3 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد إعادة تجديده.

ويقع الملعب بقلب دبي في تلال الإمارات، وفي أحد أكثر نوادي الغولف ازدحامًا في الشرق الأوسط، أي نادي الإمارات للغولف.

ويُعد "المجلس" أول ملعب غولف عشبي في الشرق الأوسط، حيث افتُتح في عام 1988.

Credit: Dubai Golf

وعُينّ كارل ليتين الشهير لبناء هذه "الجوهرة"، على حد وصف كريستوفر ماي، وهو الرئيس التنفيذي لدبي غولف، التي تملك وتدير نادي الإمارات للغولف، ونادي خور دبي للغولف واليخوت، وعقارات جميرا للغولف، وتوب غولف دبي.

وقال أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "يجب أن أقول إن الملعب صمد أمام اختبار الزمن، حيث لعب على أرضه جميع محترفي الغولف".

Credit: Dubai Golf

وصُمم الملعب لتوفير "تجربة عالمية المستوى" للاعبي الغولف في الشرق الأوسط، وهو أمر لم يسبق له مثيل سوى في أوروبا وأمريكا.

ومنذ ذلك الحين، أوضح ماي أنه لطالما اعتبر هذا الملعب من بين أفضل ملاعب الغولف.

Credit: Dubai Golf

وجُدّد عشب الملعب بشكل كامل على مدار 5 أشهر، ليس فقط لتعزيز إمكانية اللعب وزيادة مساحة الأرض العشبة، بل أيضًا لإنشاء نظام تصريف مياه.

وتُعد الأرض العشبة أفضل من حالتها الأصلية، بفضل جهود فريق العمل.

وتم تغيير المسار بحيث يكاد لاعبو الغولف يلاحظون اختلافًا طفيفًا في الحركة والانحدار على الأرض العشبة. وأوضح ماي أنه تم ترتيب عشب "Tifeagle Bermuda" الخاص، ليتم نقله جواً من الولايات المتحدة.

Credit: Dubai Golf

وتبلغ مساحة ملعب "المجلس"، الذي يتألف من 18 حفرة، حوالي 7,301 ياردة، أي 21,903 قدم.

وتأتي كلمة المجلس من معنى "مكان الاجتماع".

ويُعد هذا الملعب مكانًا لاجتماع جميع لاعبي الغولف. وفي الوقت ذاته، صُمم النادي الأيقوني في نادي الإمارات للغولف على الطراز المعماري لمجلس الإمارات العربية المتحدة.

وقال ماي: "يتميز المجلس بمدى جودة بنائه وصيانته خاصة في مثل هذا المناخ القاسي.. ويُعتبر أيضًا بمثابة ملعب بطولي، أي حيث يلتقي الأفضل في العالم مرة واحدة في السنة من أجل بطولة دبي ديزرت كلاسيك الشهيرة.. ولا يوجد سوى ثلاث ملاعب غولف للبطولات في الشرق الأوسط".

Credit: Dubai Golf

وفيما يتعلق بردود فعل الناس، يشعر غالبيتهم بالحماس لدى تجربة اللعب على أرض "المجلس".

وأُدرج هذا الملعب ضمن قائمة غالبية لاعبي الغولف، الذين يطمحون لممارسة الغولف في ملاعب على مستوى عالمي.

Credit: Dubai Golf

ويتطلع الملعب إلى إمكانية استضافة المزيد من البطولات ذات المستوى العالمي.