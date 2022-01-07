دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمته النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

وضمت القائمة النهائية 3 مرشحين، هم: المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي، لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

🚨🏆 The final three in the running to be #TheBest FIFA Men's Player 2021! 🌍👑 Who should be crowned #TheBest in the world? 🇵🇱 @lewy_official | @pzpn_pl 🇦🇷 Lionel Messi | @Argentina 🇪🇬 @MoSalah | @EFA https://t.co/1kVGi5nRZ9

وفاز كل ميسي بالجائزة 6 مرات، فيما غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فاز باللقب خمس مرات، عن القائمة للمرة الثانية منذ ترشيحه للجائزة في 2007. وكانت أول مرة لغياب رونالدو عن الترشح للجائزة في 2010 عندما فاز بها ميسي.

وكان ليفاندوفيسكي قد آخر من فاز بالجائزة في 2020.

وسبق أن رُشح محمد صلاح للفوز بالجائزة في 2018 دون أن يحرزها. في حين يعيش اللاعب فترة من الانتعاش في مساره الكروي، لا سيما على مدار العام الماضي. وهو ما قد يعزز فرصه في الفوز.