بعد أزمة نوفاك ديوكوفيتش.. مدربه السابق: إنه بموقف فظيع

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رفض قاض أسترالي طلب إلغاء تأشيرة اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش لدخول البلاد، الإثنين، بعد أن أوقف نظرا لعدم اعتراف السلطات الأسترالية بالإعفاء الذي يحمله من تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا.

ورفض القاضي أنثوني كيلي طلب إلغاء تأشيرة دجوكوفيتش الإثنين، وعلى إثر ذلك سيُطلق سراح لاعب التنس المصنف أول عالميا على الفور.

وكان قد وُضع اللاعب الصربي رهن الاحتجاز منذ 5 يناير/كانو ثاني الجاري بسبب وصوله إلى أستراليا للمشاركة ببطولتها المفتوحة (إحدى بطولات غراند سلام) من دون تلقيه لقاحا مضادا لفيروس كورونا.

ورفضت السلطات الأسترالية الإعفاء الطبي الذي كان يحمله دجوكوفيتش عند وصوله إلى البلاد، وذلك نظرا لعدم اعتراف أسراليا بان الإصابة بالفيروس مؤخرا تعفي من تلقي اللقاح.

وأُصيب اللاعب الصربي بالفيروس في ديسمبر/كانون ثاني الماضي وعلى إثر ذلك تم إصدار إعفاء طبي له من جانب اللجنة المنظمة للبطولة.