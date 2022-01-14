وزير الهجرة بأستراليا يلغي تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش

بعد أزمة نوفاك ديوكوفيتش.. مدربه السابق: إنه بموقف فظيع

ملبورن، أستراليا (CNN)—استخدم وزير الهجرة الأسترالي، أليكس هوك، سلطته الشخصية، الجمعة، لإلغاء تأشيرة لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف رقم واحد عن فئة الرجال في هذه الرياضة عالميا.

وكان قاض أسترالي قد طلب إلغاء تأشيرة دبوكوفيتش لدخول البلاد، الإثنين، بعد أن أوقف نظرا لعدم اعتراف السلطات الأسترالية بالإعفاء الذي يحمله من تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا.

ورفض القاضي أنثوني كيلي طلب إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش الإثنين، وعلى إثر ذلك أطلق سراح الاعب على الفور.

وكان قد وُضع اللاعب الصربي رهن الاحتجاز منذ 5 يناير/ كانون الثاني الجاري بسبب وصوله إلى أستراليا للمشاركة ببطولتها المفتوحة (إحدى بطولات غراند سلام) من دون تلقيه لقاحا مضادا لفيروس كورونا.