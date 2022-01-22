دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف أسطورة ليفربول الإنجليزي جيمي كاراغر، أن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أرسل له رسالة خاصة على إنستغرام، زاعمًا أنه وصفه فيها بـ"الحمار"، وذلك لدى ظهوره على شبكة " Sky Sports".

وسجّل أسطورة برشلونة هدفًا واحدًا فقط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في موسم 2021/22، وكان الكثير من أداؤه دون المستوى.

وخلال ظهوره الأخير على شاشة Sky Sports، أطاح كاراغر بميسي من فريقه في فيفا 22 لهذا العام لصالح محمد صلاح، على الرغم من أن الأرجنتيني فاز بكأس كوبا أمريكا مرة أخرى في الصيف، وحصل على لقب هداف البطولة.

وفقًا لكاراغر، فإن ميسي أرسل له رسالة على إنستغرام، ووصفه فيها بأنه "حمار".

وقال كراغر: "أقول له أنت أفضل لاعب على مر التاريخ، وأنا حمار مقارنة بك...لكنني لن أضمك لتشكيل العام أيضًا".

ورأى المحلل الرياضي في Sky Sports أن ميسي لم يظهر بشكل جيد، "وحتى بفوزك بلقب كوبا أمريكا في الصيف، لم يكن ذلك كافيا لإبعاد محمد صلاح" عن التشكيل.

ويشار إلى أن كاراغر أحد هؤلاء الذين لم يقتنعوا بصفقة انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان.