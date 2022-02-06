دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن اللاعب المغربي عبدالرازق حمدالله تكفله بشراء منزل مجهزًا بالكامل لأهل الطفل المغربي ريان، الذي توفي بعد سقوطه في بئر بإقليم شفشاون شمال غرب المغرب.

وجاء إعلان مهاجم فريق الاتحاد السعودي في بادرة إنسانية منه عبر حسابه في انستغرام، قائلا: "أتقدم بأحر التعازي لعائلة ريان وأسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان، وقد قررت باسمي واسم عائلتي وكل المغاربة والمسلمين أن أساعد وأدخل القليل من افرحة على عائلة ريان، والديه وإخوته وذويه، وأهديهم منزلاً مجهزاً بالكامل".

وقدم عبدالرازق حمدالله تعازيه إلى أسرة الطفل، وكتب: "لقد مررنا بخمسة أيام قاسية جدًا وخطفت قلوبنا نحن المغاربة وكل العرب والمسلمين، بل حتى العالم أجمع، ننتظر خروج روح إبننا من ذلك البئر لكن قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر إلى عنان السماء إلى جنة الفردوس الأعلى".

ودعا حمدالله نجوم الشخصيات العامة والمشاهير إلى تقديم المساعدة إلى أسرة الطفل، الذي ظل داخل البئر 5 أيام بعد سقوطه.

ومساء السبت، أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة ريان البالغ من العمر 5 سنوات، بعد وقت قصير من نجاح طواقم الإنقاذ في انتشاله من البئر.