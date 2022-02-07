دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل مستخدمو الشبكات الاجتماعية مع مقطع فيديو أظهر رسومًا وملصقات على زجاجة مياه حارس مرمى منتخب مصر، محمد أبو جبل، المعروف باسم "جاباسكي".

ونشر الصحفي الغاني صديق آدمز الفيديو في حسابه عبر تويتر، بعد ساعات من مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا، الذي فازت به السنغال، مُتغلبة على المنتخب المصري بركلات الترجيح 4 – 2، مساء الأحد.

كان حارس مرمى منتخب مصر يحمل معه الزجاجة خلال المباراة وعند تصديه لركلات الجزاء.

وأظهر الفيديو رسومًا على الزجاجة تحتوي معلومات عن زوايا التهديف المفضلة للاعبي منتخب السنغال.

وكتب صديق آدمز: "نسي جاباسكي حارس مرمى مصر قنينته بعد الهزيمة. معلومات عن منفذي ركلات الجزاء في السنغال. يجب أن تذهب هذه مباشرة إلى متحف الكاف إن وجد".

وحصد فيديو آدمز قرابة مليوني مشاهدة في تويتر، ونال عشرات الآلاف من التفاعلات، مُتضمنة تعليقات يبدي أصحابها إعجابهم باهتمام المنتخب المصري بأدق التفاصيل، بما في ذلك التحضير والحرص على معرفة طريقة تنفيذ لاعبي الفريق المنافس.

وخاض المنتخب المصري 4 مباريات ملحمية في منافسات البطولة الإفريقية، لعب خلالها أشواطًا إضافية وانتهت إلى اللجوء لركلات الترجيح.