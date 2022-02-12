دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على الخسارة الثقيلة التي مُني بها الفريق من الأهلي المصري (0 - 4) في كأس العالم للأندية المقام حاليًا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال المدرب البرتغالي، في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "لقد واجهنا خصمًا صعبًا يشارك في كأس العالم للأندية للمرة السابعة، كما أننا لم نظهر بنفس المستوى الذي ظهرنا به في اللقاء السابق أمام تشيلسي"، ولم نحترم المنافس".

وأضاف مدرب الهلال أن فريقه "لم يتصرف بشكل صحيح وبسبب ما حدث من حالتي طرد أثر هذا سلبًا علينا".

وتابع: "تصرفنا باستهتار وكان يجب احترام الخصم أكثر من ذلك"، فيما اعتبر أن الحكم الفرنسي أدار المباراة بشكل جيد، وأن طرد نجمي الفريق ماتيوس بيريرا ومحمد كنّو كانت "قرارات صحيحة وساهمت في فقداننا السيطرة على المباراة".

وتُوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على الهلال.

يأتي هذا فيما قالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إن "إدارة (نادي) الهلال تعقد اجتماعاً مع مدرب الفريق ليوناردو جارديم في استاد آل نهيان لمناقشة أسباب الخسارة الكبيرة من الأهلي المصري".