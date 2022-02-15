يطل على قلعة قديمة ومناظر خلابة للمدينة.. ألق نظرة على ملعب الغولف هذا في روما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها عند ممارسة الغولف؟ ربما عليك زيارة المملكة العربية السعودية، وتحديدًا نادي ديراب للغولف، في العاصمة الرياض.

ويقدم الملعب مجموعة متنوعة من الممرات المتموجة وصناديق الانطلاق المرتفعة لاختبار لاعبي الغولف من جميع القدرات.

وتُعتبر الخلفية الرائعة للملعب ومرافق التدريب في ديراب واحدة من أكثر المرافق المرغوبة في السعودية، بحسب ما أوضحه بريان جيبسون، وهو مدير عمليات الغولف في النادي.

Credit: Dirab Golf & Country Club

ويقع النادي على بعد 45 كيلومترًا من جنوب غرب العاصمة، الرياض.

وافتُتح نادي ديراب للغولف لأول مرة في عام 1991 باعتباره ملعبًا يتكونّ من 9 حفر، وتم تجديده حتى أصبح أول ملعب غولف عشبي بالكامل في المملكة، حيث يتألف من 18 حفرة منذ عام 1993.

وصُمم الملعب بداية من قبل العائلة التي تمتلك للأرض. وفي عام 1993، صمم جيم كريستي، وهو أمريكي من رابطة لاعبي الغولف للمحترفين، الحفر التسعة الإضافية التي يتم لعبها حاليًا على أنها التسعة الأمامية.

Credit: Dirab Golf & Country Club

وتتمثل التحديات الرئيسية في الممرات الضيقة التي تصطف على جانبيها الأشجار الخضراء الصغيرة.

ويقع الملعب في وادي توفيق ويوفر مناظر رائعة، وهو مزيج من التلال والمنحدرات الوعرة الحادة المحيطة به.

Credit: Dirab Golf & Country Club

وأوضح جيبسون أن الملعب هو عبارة عن تصميم تقليدي للغاية، حيث تمت مقارنته بتصميم للاعب الغولف، جيمس برايد.

وقال: "التميز الأكبر هو أن هذا الملعب يقع في وسط الصحراء، وتحيط بها العديد من الأشجار المحلية الجميلة والنباتات والحياة البرية".

Credit: Dirab Golf & Country Club

ويشعر غالبية الضيوف بالدهشة من المناطق المحيطة ومدى جمال المناظر الطبيعية.

وعندما تقف على نقطة الإنطلاق الرابعة، ستشعر حقًا بمدى دراماتيكية المنطقة المحيطة وتنسى مدى قربك من المدينة.

Credit: Dirab Golf & Country Club

وأشار جيبسون، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية إلى أن "ديراب يُشعرك بأنه على بعد مليون ميل من صخب العاصمة".

واستضاف الملعب بعضًا من أفضل المواهب في الشرق الأوسط، واحتضن بطولات سابقة مثل منافسات البطولة العربية الـ28، وبطولة ديراب 2015 في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.