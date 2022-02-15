أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – في حوار مصور مع قناة "BBC" البريطانية أكد لاعب التنس الصربي المصنف أول عالميا، نوفاك دجوكوفيتش، الثلاثاء، أنه مستعد لعدم اللعب في بطولتي "رولان غاروس" و"ويمبلدون" مقابل التمسك بموقفه من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكان يتساوى دجوكوفيتش مع نظيريه الإسباني رافائيل نادال والسويسري روجيه فيدرير بعدد ألقاب البطولات الكبرى بحصيلة 20 لقبا، قبل بطولة أستراليا المفتوحة التي حُرم اللاعب الصربي من المشاركة فيها بسبب عدم السماح له بدخول البلاد نظرا لعدم تلقيه اللقاح المضاد لكورونا، قبل أن يتفوق نادال في البطولة ويحقق لقبه رقم 21 في بطولات “غراند سلام".

وأكد اللاعب الصربي للقناة البريطانية أنه لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس رغم عدم السماح له بالمشاركة في "أستراليا المفتوحة" لهذا السبب.

وقال دجوكو: "لم أكن يوما ضد تلقي اللقاح"، وتابع: "أفهم ذلك على المستوى العالمي، الجميع يعمل بقوة ويبذل مجهودا كبيرا لاحتواء الفيروس ووضع حد له بأسرع وقت".

وأكد اللاعب الصربي في المقابلة أنه يفهم تبعات قراره بعدم تلقي اللقاح قائلا: "أفهم أن عدم تلقي اللقاح اليوم يعني أنني لن أتمكن من السفر لمعظم البطولات في الوقت الراهن".

وعند سؤاله عما إذا كان هذا هو الثمن الذي سيكون مستعدا لدفعه، قال دجوكوفيتش: "هذا الثمن الذي أنا مستعد لدفعه"، حسب قوله.

ووجه مذيع "BBC" سؤالا آخر للاعب الصربي قائلا: "إذا أنت مستعد للتخلي عن فرصة أن تكون أفضل من حمل مضربا في التاريخ رقميا لأنك ضد تلقي اللقاح؟".

وأجاب دجوكوفيتش بثقة قائلا: "نعم، أنا مستعد لذلك"، وعندما سئل عما إذا كان مستعدا للتخلي عن المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة، أجاب: "نعم أنا مستعد لدفع هذا الثمن"، ثم أكد أنه مستعد للتخلي عن فرصة المشاركة في بطولة ويمبلدون أيضا.

وفسر اللاعب الصربي قراره بالقول: "لأن أساسيات اتخاذ القرارات المتعلقة بجسدي أكثر أهمية من أي لقب أو أي شيء آخر، أحاول أن أمشي بانسجام مع جسدي قدر الإمكان".

وحاولت CNN التواصل مع منظمي البطولتين للحصول على تعليق لكنها لم تتلق ردا بعد.