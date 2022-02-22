نوفاك دجوكوفيتش يفوز في أول مباراة بعد ترحيله من أستراليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقق نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، الاثنين، فوزا في أول مباراة يلعبها بعد ترحيله من أستراليا في يناير/ كانون الثاني لرفضه أخذ لقاح لفيروس كورونا، ما أفقده المشاركة في أول بطولة في العام الجديد بطولة أستراليا المفتوحة.

وفاز دجوكوفيتش بطل البطولات الأربع الكبرى، على لورنزو موسيتي 6-3 ، 6-3 في مباراة بالدور الأول في بطولة دبي للتنس.

وقبل المباراة، هتف الجمهور بصوت عالٍ لدجوكوفيتش عندما ظهر في الملعب واستمر تشجيع الجهور طوال المباراة.

وقال دجوكوفيتش، في مؤتمر صحفي قبل بداية الموسم: "كان هناك الكثير من المشاعر بعد عودتي من أستراليا، لذلك كنت بحاجة إلى القليل من الوقت للتفكير والراحة الذهنية فقط، وبعدها، كنت أتطلع للعب التنس والمنافسة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال دجوكوفيتش، في مقابلة مع قناة "BBC" البريطانية ، إنه على استعداد لعدم المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة أو ويمبلدون بسبب موقفه من اللقاح.

وقبل فوزه على موسيتي، سُئل دجوكوفيتش عن البطولات القادمة، وقال: "علي فقط اتباع القواعد. مهما كانت البطولة التي يمكنني لعبها، سأحاول الوصول إلى الدولة ولعب البطولة".

وأضاف: "في الوقت الحالي، من الواضح أن الوضع مختلف بالنسبة لي لا يمكنني الاختيار الآن، الأمر يتعلق حقًا بالمكان الذي يمكنني الذهاب إليه واللعب"، وتابع: "أينما أتيحت لي الفرصة، سأستغلها وسألعب لأن هذا ما أفعله، وهذا ما أحب القيام به."