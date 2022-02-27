دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء الأحد، حزمة قرارات بشأن روسيا، الذي أدان هجومها على أوكرانيا، ودعا إلى وقف الحرب وعودة السلام على الفور.

وقال الفيفا، في بيان له، إنه "يود أن يؤكد مجددًا إدانته لاستخدام القوة من قبل روسيا في غزوها لأوكرانيا. العنف ليس حلاً أبدًا، ويعرب الفيفا عن تضامنه العميق مع جميع الأشخاص المتضررين مما يحدث في أوكرانيا".

وحسب بيان للاتحاد، اتخذ مكتب مجلس الفيفا القرارات التي قال إنها ستظل سارية المفعولة حتى إشعار آخر، وهي:

- لن تُلعب أي منافسة دولية على أراضي روسيا، حيث تُلعب المباريات "المحلية" على أرض محايدة وبدون جمهور

- يجب أن يشارك الاتحاد العضو الذي يمثل روسيا في أي مسابقة تحت اسم "اتحاد كرة القدم الروسي (RFU)" وليس "روسيا"

- لن يتم استخدام علم أو نشيد لروسيا في المباريات التي تشارك فيها فرق من اتحاد كرة القدم الروسي

وقال الفيفا إنه سيواصل حواره مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمنظمات الرياضية الأخرى لتحديد أي تدابير أو عقوبات إضافية، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من المسابقات، "والتي سيتم تطبيقها في المستقبل القريب إذا لم يتحسن الوضع بسرعة".