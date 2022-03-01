دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أول تعليق له على القرار، أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي، الثلاثاء، عن "أسفه" على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الأوروبي باستبعاده من دور الـ16 للدوري الأوروبي، على خلفية العزو الروسي لأوكرانيا.

وقال النادي: "نحن نؤمن أن الرياضة يجب أن تبني الجسور، حتى في أصعب الأوقات، لا أن تحرقهم"، حسب قول سبارتاك موسكو في بيانه.

وأكد سباراتك الذي استُبعد من مباراته أمام لايبزيغ الألماني أنه ملتزم بتنفيذ القرار الذي لا يتفق معه، مشيرا إلى أن تركيزه سينصب الآن على البطولات المحلية.

وكان قد أصدر "فيفا" و"يويفا" بيانا مشتركا أعلنا فيه حرمان المنتخبات الوأندية الروسية من المشاركة في البطولات التابعة لهما بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.