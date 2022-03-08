(CNN)-- انتقد الاتحاد الدولي للجمباز "السلوك الصادم" للرياضي الروسي إيفان كولياك في بطولة كأس العالم للجمباز في العاصمة القطرية الدوحة.

لم يذكر الاتحاد تفاصيل حول السلوك الذي أدانه، لكن البيان جاء بعد أن ارتدى لاعب الجمباز البالغ من العمر 20 عامًا رمز "Z'' المسجل على ملابسه أثناء وقوفه بجوار الرياضية الأوكرانية إيليا كوفتون على المنصة - كوفتون وفاز بالميدالية الذهبية وحصل كولياك على الميدالية البرونزية، السبت.

اعترفت المنظمة التي تشرف على لاعبي الجمباز الروس في بيان أن عرض كولياك انتهك قواعد الاتحاد الدولي للجمباز، لكنها أعربت عن دعم المنظمة لأفعاله.

عُرضت شارة "Z" على الدبابات والمركبات التي يستخدمها الجيش الروسي في عملياته في أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين أصبحت رمزًا لدعم غزو أوكرانيا.

وأظهرت مقاطع الفيديو الدعائية على وسائل التواصل الاجتماعي أنصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرتدون ملابس عليها رمز "Z" ويلوحون بالأعلام الروسية ويرددون شعارات مؤيدة لروسيا.

وجاء في بيان صادر عن مجلس إدارة الجمباز، الأحد، أن "الاتحاد الدولي للجمباز يؤكد أنه سيطلب من مؤسسة أخلاقيات الجمباز فتح إجراءات تأديبية ضد إيفان كولياك بعد سلوكه الصادم في كأس العالم للجمباز في الدوحة".

يوم الاثنين، قال رئيس اتحاد الجمباز الفني في روسيا فاسيلي تيتوف، للصحيفة الروسية "MK" إن كولياك يحظى بالدعم الكامل من الهيئة الإدارية، حسبما نقل نقل الاتحاد على موقعه الرسمي على الإنترنت.

وقال تيتوف "لا أعتقد أن إيفان أراد أن يقوم بمظاهرة خاصة، لكننا سندعمه على أي حال".

"لقد كان انتهاكًا للزي الرسمي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للجمباز. أعتقد أنه يمكنهم معاقبة، يمكنهم أيضًا إخراجنا من المشاركة. لكن تم استبعادنا بالفعل".

تواصلت CNN مع اتحاد الجمباز الفني الروسي لكنها لم تتلق ردًا بعد.

أخبرت مؤسسة أخلاقيات الجمباز شبكة CNN أنها لا تستطيع التعليق على القضايا المعلقة أو المحتملة كمسألة إجرائية.

في بيان الجمعة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه اعتبارًا من 7 مارس/ أذار، لن يُسمح للرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروسيين، بما في ذلك الحكام، المشاركة في المسابقات الرسمية التي يقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بناءً على نصيحة من اللجنة الأولمبية الدولية التي أوصت بفرض حظر الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقدر فيه الأمم المتحدة أن أكثر من 1.7 مليون لاجئ قد فروا من أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط. وعقدت أوكرانيا وروسيا الجولة الثالثة من المحادثات يوم الاثنين، وفقًا للمفاوضين، تزامنا مع استمرار القتال في جميع أنحاء البلاد.