رئيس فيفا لـCNN: رأيت "تطورًا كبيرًا" لحقوق الإنسان في قطر.. ماذا قال عن إقامة كأس العالم كل عامين؟

المشروبات وموقف قطر من المثليين.. ناصر الخاطر يتحدث لـCNN عن تنظيم بلاده لكأس العالم ويرد على الانتقادات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنه يعتزم استضافة وفد منظمة العفو الدولية الاثنين، في زيورخ "لمناقشة وضع العمال المهاجرين في قطر فيما يتعلق بكأس العالم قطر 2022".

وقال الفيفا، في موقعه الإلكتروني، إنه على "استعداد لمعالجة التقارير المتعلقة بالظروف غير الملائمة التي يعاني منها أولئك الذين يعملون في الملاعب لحضور هذا الحدث الرائع".

وستسلم منظمة العفو الدولية الاتحاد عريضة تطالب الفيفا بمعالجة هذه المسألة، يليها نقاش مع خبراء من الفيفا وشريكها المحلي في قطر للنظر في التقدم المحرز حتى الآن والتحديات التي لا تزال قائمة، حسب موقع الفيفا.

وقال رئيس المسؤولية الاجتماعية والتعليم في الفيفا، جويس كوك: "نحن نرحب بشدة بالمشاركة المستمرة مع منظمة العفو الدولية ونحن منفتحون دائمًا على مناقشة ومعالجة أي مخاوف قد تكون لدى أصحاب المصلحة بشفافية وبناء".

وأضاف: "نحن لا نزال ملتزمين تمامًا بضمان حماية العمال المشاركين في إقامة كأس العالم، ونحن على ثقة من أن البطولة ستعمل أيضًا كمحفز للتغيير الإيجابي والدائم على نطاق أوسع في جميع أنحاء البلد المضيف".

واعتبر الفيفا أن "كأس العالم ساهم بالفعل بشكل كبير في تحسين ظروف العمل في المنطقة ومن الواضح أن قطر تسير على الطريق الصحيح بعد أن أدخلت إصلاحات عمالية شاملة وأحرزت تقدمًا كبيرًا، في ما كان نسبيًا فترة زمنية قصيرة جدا".

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم إن الاجتماع سيناقش الوضع الحالي للإصلاحات القطرية "والعمل المستمر المتبقي من أجل تنفيذ هذه التغييرات بالكامل في جميع أنحاء سوق العمل".

وأشار الفيفا إلى أن المناقشات "ستركز بشكل خاص على وضع العاملين في قطاع الخدمات، ولا سيما قطاع الضيافة".

وتقترب نهائيات كأس العالم أكثر من أي وقت مضى، حيث من المقرر أن تبدأ المنافسة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.