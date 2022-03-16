كلوب يتحدث عن وصف محمد صلاح بـ"الغطاس" وينتقد الحكام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافع المدرب الألماني يورغن كلوب، عن لاعبه المصري، محمد صلاح، بسبب عدم احتساب الحكام أخطاء ضده معتبرا أن وصفه بـ"الغطاس" أمر مخجل.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء: "إذا قارنته مع المهاجمين الآخرين فإن الأمر جنوني على صعيد الأخطاء التي يحتسبها الحكام عندما يتم التدخل عليه من قبل المدافعين"، حسب قوله.

وفي حديثه عن الإصابات القليلة للاعب المصري، قال مدرب ليفربول: "لقد عمل (صلاح) على جسده فالأمر ليس متروكا للمعجزات وهناك لاعبين أكثر هشاشة من الآخرين ومو (صلاح) بكل وضوح في الوضع الذهني والجسدي السليم والسلوك السليم"، حسب قوله.

وبشأن عدم احتساب الأخطاء ضده قال المدرب الألماني: "عليك أن تسأل الحكام، نحن نعتقد أنه يتعرض لتدخلات تستوجب احتساب أخطاء باستمرار وبعد ذلك يصفونه بالغطاس فهذا أمر مخجل فعلا"، على حد تعبيره.