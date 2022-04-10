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نشر الأحد ، 10 ابريل / نيسان 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتهت مباراة اتسمت بالإثارة بين مانشستر سيتي وليفربول بالتعادل الإيجابي 2-2، أقيمت في استاد الاتحاد بختام منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستطاع مانشستر سيتي الحفاظ على تصدره للدوري مع 74 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، ويتبقى 7 جولات أمام كل فريق.

وأحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة (5)، ولكن البرتغالي ديوغو جوتا أحرز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة (13)، ثم أحرز البرازيلي غابريال جيزوس هدفا في (36)، ولكن ليفربول حقق التعادل بهدف السنغالي ساديو مانيه في الدقيقة (46).

وهذه أول مرة يسجل فيها مانشستر سيتي أولا دون أن يخرج بالانتصار في مباراة بالدوري هذا الموسم.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في أكتوبر/ تشرين الأول بأنفيلد انتهت بالتعادل.