ضيفان غير متوقعين.. غزال وتمساح يظهران خلال مسابقة غولف بأمريكا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كان على لاعب الغولف جوردان سبيث التنافس مع شريك لعب غير متوقع بأربعة أرجل في مسابقة "RBC Heritage"، الجمعة.

وكان سبيث، وهو المصنف الأول على العالم سابقًا، في الجولة الثانية من حدث جولة ولاية كارولينا الجنوبية لرابطة لاعبي الغولف المحترفين "PGA" الأمريكية عندما ظهر غزال من بين الأشجار، وبدأ بالقفز على الممر في "هاربور تاون جولف لينكس".

وأظهرت لقطات بتغريدات شاركها حساب جولة "PGA" الرسمي الغزال خلال ركضه في الممر قبل العودة باتجاه الأشجار التي خرج منها.

غزال يمر عبر الحفرة الثامنة خلال الجولة الثانية من مسابقة RBC Heritage في ملعب "هاربور تاون جولف لينكس" في 15 أبريل/نيسان من عام 2022 في ساوث كارولينا. , plain_text Credit: Jared C. Tilton/Getty Images

وأظهرت لقطات بتغريدات شاركها حساب جولة "PGA" الرسمي الغزال خلال ركضه في الممر قبل العودة باتجاه الأشجار التي خرج منها.

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كما التُقطت صورًا لتمساح يستمتع بأشعة الشمس على الملعب قبل توجّهه إلى البحيرة القريبة للمساعدة في منح لاعبي الغولف دافعًا إضافيًا لإبعاد ضرباتهم عن الماء.

ودخلت مسابقة "RBC Heritage" عامها الـ54 من المنافسة، وهي تقدم جائزة قدرها 8 ملايين دولار.