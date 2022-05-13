مسؤول سعودي يوضّح "التباسًا" في اعتقال شخص في فرنسا بقضية خاشقجي.. ماذا قال؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبدو أن نجم رياضة الغولف، غريغ نورمان، قد قلل من شأن قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وذلك قبل بدء سلسلة LIV Golf الجديدة للمحترفين المدعومة من السعودية.

جاء ذلك في تصريحات لنورمان بحدث لـLIV Golf في نادي سنتوريون في سانت ألبانز ببريطانيا حيث قال وفقا لما نقلته وسائل إعلام بريطانية: " كل هذه الأمور عن المملكة العربية السعودية وخاشفني وحقوق الإنسان، تحدثوا عن ذلك، ولكن تحدثوا أيضًا عن الخير الذي تفعله البلاد في تغيير ثقافتها".

وأضاف نورمان الذي يشغل منصب رئيس LIV Golf: "انظر، كلنا ارتكبنا أخطاء ونريد فقط أن نتعلم من هذه الأخطاء وكيف يمكنك تصحيحها في المستقبل"، مضيفا: " "لم أجري محادثة شخصية مع محمد بن سلمان، لم أقابل الرجل مطلقًا، لكن في الوقت نفسه قرأت أن الحكومة السعودية قد أدلت بتصريحاتها وتعليقاتها حول هذا الموضوع وهم يريدون المضي قدمًا".

ويشار إلى أن نورمان، فاز 20 مرة في جولة PGA ولاعب وكان المصنف رقم 1 سابقًا على مستوى العالم، هو وجه بارز لسلسلة LIV Golf Invitational الناشئة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية، والتي ستستضيف مسابقاتها الأولى هذا الصيف.