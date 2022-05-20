فوربس تكشف ترتيب محمد صلاح بقائمة أعلى أجور لاعبي كرة القدم

دبي-الإمارات العربية المتحدة-(CNN) احتل لاعب كرة القدم المصري ونجم نادي ليفربول الانجليزي، محمد صلاح المرتبة الـ33 من حيث أكثر الرياضيين أجرًا في العالم حيث حقق 45 مليون دولار من الأرباح الإجمالية قبل الضرائب على مدى 12 شهرًا بحسب تصنيف فوربس السنوي.

كما أعلنت مجلة فوربس أنها أخذت بعين الاعتبار هذه السنة في التصنيف الدخل لمدة سنة واحدة وتحددًا من 1 مايو/أيار عام 2021 إلى 1 مايو/أيار عام 2022..

وتابعت فوربس بالقول عن صلاح بأنه اكتسب حوالي 18 مليون دولار أرباح خارج الميدان و27 مليون دولار أرباح من الميدان كما أن صلاح لاعب وسط في فريق ليفربول يلعب ضمن عقد جاري الفعالية لمدة خمس سنوات أي لعام 2023 .

يحتلّ ابن الـ29 عامًا القاطن في المملكة المتحدة المرتبة الرابعة من حيث أغلى أجور لاعبي كرة القدم أجرًا بعد ليونال ميسي (130 مليون دولار) وكريستيانو رونالدو (115 مليون دولار) ونيمار (95 مليون دولار).

كما قالت فوربس إن ترتيب صلاح أتى بعد أسبوعين من ظهوره ضمن مجموعة من المكرمين في قائمة فوربس 2022 تحت 30 عامًا في فئة الرياضة والألعاب. كما كان قائد فريق ليفربول (صلاح) في دوري أبطال أوروبا قد احتلّ المرتبة الخامسة من حيث أغلى أجور لاعبي كرة القدم العام الماضي بأرباح 41 مليون دولار بحسب فوربز.