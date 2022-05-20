السعوزدية.. تداول فيديو يُسمع فيه محمد بن سلمان يقول 3 كلمات بنهائي الهلال والفيحاء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال المباراة النهائية بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021 – 2022 بين فريقي الهلال والفيحاء والتي فاز فيها الأخير بركلات الترجيح.

ويظهر الأمير محمد بن سلمان في مقطع الفيديو المتداول عقب أداء النشيط الوطني السعودي رافعا يده قائلا "في أمان الله"، وسط تفاعل وتعليقات نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه ولدى وصول ولي العهد، كان في استقباله "صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية".

وأضافت: "بعد أن أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي، ثم قُدم أوبريت وطني بعنوان (مثل مرايتك)"، وعقب المباراة التي انتهت بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 1، صافح سمو ولي العهد طاقم تحكيم المباراة وأعضاء الفريقين.

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