مجموعات صعبة للعرب بعد قرعة كأس العالم.. كيف يمكن أن تتأهل السعودية وتونس والمغرب وقطر؟

جورجيا هال تتحدث عن معركتها الملحمية في بطولة السعودية النسائية الدولية للغولف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال المباراة النهائية بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021 – 2022 بين فريقي الهلال والفيحاء والتي فاز فيها الأخير بركلات الترجيح.

في أمان الله ثم أمانك ♥️🇸🇦 https://t.co/p4QondgEkL

ويظهر الأمير محمد بن سلمان في مقطع الفيديو المتداول عقب أداء النشيط الوطني السعودي رافعا يده قائلا "في أمان الله"، وسط تفاعل وتعليقات نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

في أمان الله 💚💚 في حفظ الرحمن😍 https://t.co/0U6MFLEznj

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه ولدى وصول ولي العهد، كان في استقباله "صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية".

#ولي_العهد يودع الجمهور الحاضر (في أمان الله) والله أن تشريفك وشوفتك أنها البطولة الحقيقية لجميع الشعب 💚 https://t.co/lAN1tO1kIN

وأضافت: "بعد أن أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي، ثم قُدم أوبريت وطني بعنوان (مثل مرايتك)"، وعقب المباراة التي انتهت بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 1، صافح سمو ولي العهد طاقم تحكيم المباراة وأعضاء الفريقين.