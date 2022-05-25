رئيس نادي بوروسيا دورتموند يعلق لـCNN على أنباء انضمام هالاند إلى مانشستر سيتي.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على قناة هيئة البث البريطانية "BBC" يظهر فيه شريط إخباري كتب فيه "مانشستر يونايتد زبالة"، الأمر الذي أثار تفاعلا.

"فريق مانشستر يونايتد زبالة"! خبر ظهر على قناة بي بي سي! وجاء الاعتذار بأن أحد الموظفين الجدد قام بكتابة هذا الخبر على سبيل التجربة بحسب قولهم🤭! خطأ قاتل. https://t.co/JhhqxNH9vR

وعقبت القناة بتقرير على موقعها الرسمي قالت فيه: " قدمت BBC اعتذارا بعد ظهور رسالة على القناة الإخبارية تقول ’مانشستر يونايتد حثالة‘ وظهر النص عن طريق الخطأ على شريط الأخبار في الجزء السفلي من الشاشة، أثناء بث أخبار عن رياضة التنس بعد الساعة 09:30 مباشرة من اليوم الثلاثاء، وذلك على القناة الإخبارية التي تبث باللغة الإنجليزية في بريطانيا".

ظهور خبر غريب في شريط الأخبار على قناة BBC مكتوب فيه: مانشستر يونايتد فريق زبالة. والمذيعة تعتذر للمشاهدين ولمشجعي الفريق حيث قام أحد الموظفين الجدد بكتابة ذلك الخبر كتجربة حسب كلامها. https://t.co/thowWapZdu

وأضافت: "وفي وقت لاحق من صباح اليوم اعتذرت مقدمة البرامج، أنيتا ماكفي، لكل مشجعي مانشستر يونايتد الذين ربما تعرضوا للإهانة".

هذي قوية يا بي بي سي 👇🤦‍♂️ ———— بي بي سي تعتذر بعد ظهور عبارة "مانشستر يونايتد حثالة" على الشاشة - BBC News عربي https://t.co/RQpYnDuOPf

وتابع التقرير: "وقالت إن الخطأ حدث عندما كان شخص ما يتعلم كيفية تشغيل شريط الأخبار، وكان "يكتب أشياء عشوائية".