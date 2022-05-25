إهانة لنادي مانشستر يونايتد بشريط إخباري على الهواء مباشرة تثير ضجة والقناة تعلق

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على قناة هيئة البث البريطانية "BBC" يظهر فيه شريط إخباري كتب فيه "مانشستر يونايتد زبالة"، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وعقبت القناة بتقرير على موقعها الرسمي قالت فيه: " قدمت BBC اعتذارا بعد ظهور رسالة على القناة الإخبارية تقول ’مانشستر يونايتد حثالة‘ وظهر النص عن طريق الخطأ على شريط الأخبار في الجزء السفلي من الشاشة، أثناء بث أخبار عن رياضة التنس بعد الساعة 09:30 مباشرة من اليوم الثلاثاء، وذلك على القناة الإخبارية التي تبث باللغة الإنجليزية في بريطانيا".

وأضافت: "وفي وقت لاحق من صباح اليوم اعتذرت مقدمة البرامج، أنيتا ماكفي، لكل مشجعي مانشستر يونايتد الذين ربما تعرضوا للإهانة".

وتابع التقرير: "وقالت إن الخطأ حدث عندما كان شخص ما يتعلم كيفية تشغيل شريط الأخبار، وكان "يكتب أشياء عشوائية".

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