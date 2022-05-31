دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أدّت خسارة النادي الأهلي المصري من نادي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 أمس الإثنين إلى ردّود فعل مختلفة في الشارع الرياضي المصري.

وأرجعت بعض الشخصيات الرياضية المصرية الخسارة لأسباب عدّة، إذ غرد المحلل المصري خالد بيومي على حسابه الرسمي في موقع تويتر: "‏أفريقيا تحتاج الي ثورة في الكرة"، في إشارة منه إلى قرار الكاف (الاتحاد الأفريقي) في اختيار استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب ملعباً للنهائي.

وتابع بيومي تغريداته: "‏بعيدا عن كل الاحداث التي كانت قبل النهائي من شهر تقريبا، موسيماني يتحمل كل شئ في الملعب من تشكيل لتكتيك الي تغيرات مبروك للوداد ومديره الفني وليد الراجرجي الواقعي وتحضيره للمباراة" حسب قوله.

بيعدا عن كل الاحداث التي كانت قبل النهائي من شهر تقريبا موسيماني يتحمل كل شئ في الملعب من تشكيل لتكتيك الي تغيرات مبروك للوداد ومديره الفني وليد الراجرجي الواقعي وتحضيره للمباراة

وأكمل المحلل خالد بيومي في تغريداته: "‏الخلاصة ١- فساد الكاف مازال مستمر. ٢- الاتحاد المصري للباليه فشل في ملفي مصر والسنغال والاهلي والوداد ولا توجد لديه رؤية واضحة 3- الاهلي يقاتل وحيدا جوا وبره الملعب ٤- ربنا يعوض علينا (جماهير الكرة المصرية)" حسب تعبيره.

الخلاصة ١- فساد الكاف مازال مستمر. ٢- الاتحاد المصري للباليه فشل في ملفي مصر والسنغال والاهلي والوداد ولا توجد لديه رؤية واضحة. ٣- الاهلي يقاتل وحيدا جوا وبره الملعب ٤- ربنا يعوض علينا (جماهير الكرة المصرية)

وتحدّث نجم منتخب مصر ونادي الأهلي المصري السابق وائل جمعة عن خسارة الأهلي، إذ قال خلال الاستديو التحليلي على شاشة قنوات “Bein Sports" لنهائي دوري أبطال أفريقيا: "أنا مش جايب مدرب بدفع له أكثر من أي مدرب مصري عشان يقدم الأداء ده، لو جبت أي مدرب في الدوري من أولاد النادي هيبقى المستوى أحسن من كدة، أنا كدة كدة بكسب، أنا جايب مدرب أجنبي عشان يلاعبني كرة حلوة"، حسب قوله.

ووقع خلاف خلال الاستديو التحليلي بين المصري وائل جمعة والمغربي يوسف شيبو على اختيار الكاف لملعب النهائي والحضور الجماهيري، إذ تحدّث وائل جمعة قائلا: "المباراة محسومة داخل الملعب للوداد، هي مباراة نهائية، مع الاحترام للوداد والمغرب، الجمهور سلاح الأهلي الأساسي، أشعر أنّه في ظلم للأهلي من البداية، الظلم أن تلعب مباراة نهائية محددة بمباراة واحدة بغض النظر إن كانت في المغرب أو لا"، حسب تعبيره.

وردّ المغربي يوسف شيبو قائلاً: "المشكلة عائدة إلى الاتحاد المصري ونادي الأهلي، وائل جمعة يغلب العاطفة، ولدى الأهلي 3 آلاف مشجع، حرام مباراة نهائية بدون جمهور، ولا يجب حرمان الناس من المشاهدة"، حسب قوله.

وأشار نجم الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال إلى خسارة الأهلي في النهائي، بقوله: "مجلس الخطيب وموسيماني يتحملان الخسارة أمام الوداد، وهزيمة الأهلي مستحقة أمام الفريق المغربي"، حسب تعبيره.

أول تعليق من رضا عبد العال بعد خسارة #الأهلي نهائي إفريقيا🔥"تشكيل #موسيماني مصيبة سودا ومجلس الإدارة السبب في الخسارة"💥💣 #البريمو - #TeNTV @farouk_nano https://t.co/JvAql2Ozhf

وأضاف رضا عبد العال في حديثه لبرنامج البريمو الّذي يُعرض على قناة "TEN TV": "تشكيل الأهلي خاطئ منذ بداية المباراة، والفريق لم يظهر بمستوى جيد على الإطلاق" حسب قوله.

ولفت نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو إلى أن مسؤولي المغرب استطاعوا الاستفادة بإقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب محمد الخامس، مما أفاد فريق الوداد.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور: "مسؤولو الاتحاد المغربي لعبوا الجيم صح، وكسبوا المباراة في المكتب منذ شهر يناير الماضي، ولديهم فوزي لقجع قوي جداً في الاتحاد الأفريقي"، حسب تعبيره.

وتابع ميدو حديثه قائلاً: "رتبوا أمورهم في الكاف، صدروا مشكلة لإدارة الأهلي بشأن استضافة المغرب للنهائي، وهم في غاية التركيز بالملعب ويضحكون، الأهلي ظل لمدة إسبوعين يحل المشكلة خارج الملعب ويجري خلفها"، حسب قوله.

ميدو يفتح النار : الأهلي مايستحقش يكون بطل افريقيا #الريمونتادا #قناة_المحور @midoahm https://t.co/sJTLyVtC2c

وغرد الإعلامي المصري عمرو فهمي على تويتر: "‏خلاصة اليوم .. الأهلي دائما يحارب وحده مع جماهيره لا يوجد عندنا اتحاد كرة .. كلهم مجرد مناصب وهمية يتصارعون عليها من أجل الشو فليحيا الأهلي .. وتحيا جماهير الأهلي" حسب تعبيره.

خلاصة اليوم .. الأهلي دائما يحارب وحده مع جماهيره لايوجد عندنا اتحاد كرة .. كلهم مجرد مناصب وهمية يتصارعون عليها من أجل الشو فليحيا الأهلي .. وتحيا جماهير الأهلي

وترى بعض الشخصيات الرياضية والوسائل الإعلامية المصرية أن اتحاد الكرة المصري أخفق في التعامل مع قضية إعادة مباراة منتخب مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022، ومع قضية اختيار الاتحاد الأفريقي ملعب مركب محمد الخامس في المغرب ملعباً للنهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن الوداد المغربي حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه على الأهلي المصري حامل اللقب بهدفين نظيفين.