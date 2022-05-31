الوداد المغربي يفوز على الأهلي المصري.. ويُتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توج الوداد البيضاوي المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي المصري 2-صفر في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، التي أقيمت، يوم الاثنين، على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء.

وكان الأهلي يسعى لأن يصبح أول فريق يحرز اللقب 3 مرات متتالية ويعزز رقمه القياسي إلى 11 لقباً، أما الوداد فتوج باللقب في عام 1992 وكذلك عام 2017 وخسر النهائي في 2011 و2019، وبلغ نصف النهائي في 2016، 2020 و2021.

وقبل المباراة اشتكى الأهلي المصري من تسلم 2500 تذكرة فقط من إجمالي 10 آلاف تذكرة خصصها له الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، وكذلك كان الفريق المصري اعترض على إقامة المباراة في ملعب "محمد الخامس" وطالب بخوضها بملعب محايد لكن محكمة التحكيم رفضت.

كان الوداد توج في نهائي البطولة عام2017 على أرضه وبين جماهيره بفوزه بهدف على الأهلي، بعدما تعادلا ذهاباً في القاهرة 1-1.