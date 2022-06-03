دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت إمارة أبوظبي، الجمعة، عن إبرام المجلس الرياضي بأبوظبي اتفاقا مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تستضيف بموجبه الإمارة مباريات دولية في الإمارة.

مجلس أبوظبي الرياضي يبرم شراكة مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لاستضافة مباريات دولية في الإمارة. بموجب هذه الشراكة، #أبوظبي ستستضيف نهائيات كأس السوبر الأرجنتيني للسنوات الأربع المقبلة ومباريات المنتخب الأرجنتيني الودية في إطار تحضيراته لكأس العالم 2022. https://t.co/h2jGddnnM2

جاء ذلك في تغريدة نشرها المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي، وذكر فيها: "مجلس أبوظبي الرياضي يبرم شراكة مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لاستضافة مباريات دولية في الإمارة. بموجب هذه الشراكة، أبوظبي ستستضيف نهائيات كأس السوبر الأرجنتيني للسنوات الأربع المقبلة ومباريات المنتخب الأرجنتيني الودية في إطار تحضيراته لكأس العالم 2022".

ويذكر أن المنتخب الأرجنتيني وقع في قرعة مباريات كأس العام "قطر 2022" في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات كل من السعودية والمكسيك وبولندا.

ويشار إلى أن استضافة قطر لكأس العالم 2022 يعتبر أول نسخة تقام في الشرق الأوسط عبر تاريخ البطولة الممتد لنحو 92 عاما.