مبابي يكشف لـCNN تفاصيل اتصال ماكرون به قبل تمديد عقده مع باريس سان جيرمان

كيليان مبابي.. النجم الذي لم ينس المكان الذي أخرجه للعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ اللاعب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على الأنباء الّتي تُشير إلى طلبه من إدارة الفريق التخلص من 14 لاعباً خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلى جانب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وزعمت تقارير صحفية أن مبابي يرغب برحيل 14 لاعباً عن النادي الباريسي وعلى رأسهم النجم البرازيلي نيمار دا سليفا، إضافة لرحيل المدرب بوتشيتينو.

وذكرت التقارير أيضاً أسماء اللاعبين الّذين تواجدوا ضمن القائمة السوداء الّتي لا يريد مبابي استمرارها مع الفريق، وهم: إدريسا غاي، باريديس، تيلو كيرير، ماورو إيكاردي، جوليان دراكسلر، أندير هيريرا، بابلو سارابيا، خوان بيرنات، كولين داجبا، سيرجيو ريكو، دانيلو بيريرا، لايفن كورزاوا.

ونشر موقع "SPORTbible" البريطاني على حسابه الرسمي في التويتر خبراً تضمن مطالب كيليان مبابي من إدارة نادي باريس، إلّا أن مبابي ردّ على الخبر بتغريدة كتب فيها "مزيف"، وقام الموقع بحذف الخبر على الفور.

@sportbible FAKE ❌

وجدد مبابي عقده مع نادي باريس سان جيرمان لمدة ثلاثة مواسم حتّى يونيو/ حزيران 2025، مما دفع بعض وسائل الإعلام لنشر تقارير صحفية تزعم أن باريس أغرى مبابي بإعطائه صلاحيات واسعة في اختيار اسم المدرب والتدخل في الصفقات الجديدة، مقابل تجديد العقد وتجاهل عرض نادي ريال مدريد.

ويذكر أن كيليان مبابي يتواجد الآن بمعسكر منتخب فرنسا، لخوض منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023/2022.