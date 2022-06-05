بعد اعلان انفصالهما.. إليكم الفيديو الذي التقت فيه شاكيرا مع بيكيه قبل 12 عاما

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار إعلان المغنية الكولومبية، شاكيرا ولاعب كرة القدم الإسباني، جيرارد بيكيه، انفصالهما رسميا السبت، تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

التقى الاثنان قبل 12 عامًا عندما ظهر لاعب كرة القدم في الفيديو الموسيقي لأغنية شاكيرا "واكا واكا" وهي الأغنية الرسمية لكأس العالم 2010، الفيديو لديه أكثر من 3.1 مليار مشاهدة على يوتيوب.

جاء إعلان الانفصال في بيان مشترك، السبت، قالا فيه: "نأسف لتأكيد أننا ننفصل.. من أجل رفاهية أطفالنا، الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب احترام خصوصيتنا. شكرًا لتفهمكم".

النجمة الكولومبية البالغة من العمر 45 عامًا ومدافع نادي برشلونة البالغ من العمر 35 عامًا لديهما ولدان معًا: ميلان المولود في 2013 وساشا المولود في 2015. لقد أقاموا إقامة في إسبانيا.

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