دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار إعلان المغنية الكولومبية، شاكيرا ولاعب كرة القدم الإسباني، جيرارد بيكيه، انفصالهما رسميا السبت، تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

التقى الاثنان قبل 12 عامًا عندما ظهر لاعب كرة القدم في الفيديو الموسيقي لأغنية شاكيرا "واكا واكا" وهي الأغنية الرسمية لكأس العالم 2010، الفيديو لديه أكثر من 3.1 مليار مشاهدة على يوتيوب.

أطرف تعليق عن #شاكيرا و #جيرارد_بيكيه في بداية علاقتهما من معلق كرة مصري قال بعد تسجيل بيكيه هدفا: مين قدك يا سيدي، بتچيب قول هنا وبتچيب قول هناك"🤣 https://t.co/x4A2JwSS38

جاء إعلان الانفصال في بيان مشترك، السبت، قالا فيه: "نأسف لتأكيد أننا ننفصل.. من أجل رفاهية أطفالنا، الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب احترام خصوصيتنا. شكرًا لتفهمكم".

#شاكيرا و #جيرارد_بيكيه لم يتزوجا حتى يتطلقا. كانوا مبسوطين مع بعض بعدين صاروا مو مبسوطين مع بعض وانفصلا. https://t.co/r859gbSiAR

النجمة الكولومبية البالغة من العمر 45 عامًا ومدافع نادي برشلونة البالغ من العمر 35 عامًا لديهما ولدان معًا: ميلان المولود في 2013 وساشا المولود في 2015. لقد أقاموا إقامة في إسبانيا.