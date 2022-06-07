دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المنتخب الأسترالي على منافسه الإماراتي بنتيجة (2 - 1) ضمن منافسات الملحق الآسيوي الّذي يسبق الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2022.

وتواجه الفريقان على ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء.

وسيطر التعادل السلبي على الشوط الأول للمباراة، قبل أن يفتتح جاكسون إيرفين التسجيل لصالح أستراليا في الدقيقة 53. وبعد 3 دقائق، تعادل كايو كانيدو للإمارات في الدقيقة 56. واستعاد المنتخب الأسترالي تقدمه وهدفه للفوز في الدقيقة 84 بواسطة لاعبه أجدين هروستيك.

وبفوز المنتخب الأسترالي يكون قد ضمن التأهل إلى مباراة الملحق العالمي الفاصلة مع منتخب بيرو، في 13 يونيو/ حزيران بالدوحة.

ويصعد المنتصر من مباراة أستراليا وبيرو إلى مونديال قطر، ليلحق بالمجموعة الرابعة الّتي تضمّ: فرنسا، الدنمارك، تونس.

والتقى المنتخب الإماراتي نظيره الأسترالي في 5 مواجهات رسمية، بينها مباراة الليلة. وفازت أستراليا في 4 مباريات بينما فازت الإمارات مرة واحدة.