الإدارة القطرية لباريس سان جيرمان تعلن عن أول خطوة في "الحقبة الجديدة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تعيين البرتغالي لويس كامبوس، مستشارا رياضيا للفريق، في أولى خطوات الإدارة القطرية لبدء حقبة جديدة في النادي الباريسي، والتي كان قد أعلن عنها رئيس مجلس إدارة النادي، ناصر الخليفي، في مقابلة مع CNN الشهر الماضي.

ونشر النادي الفرنسي بيانا رسميا على موقعه الرسمي قال فيه: "يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن تعيين لويس كامبوس مستشارا رياضيا للفريق وبدء تنفيذ هذا القرار فورا".

وتابع سان جيرمان في بيانه بالقول: "سيٌركز كامبوس على أداء اللاعبين والتعاقدات والجانب التنظيمي لفريق الرجال"، حسب البيان.

وسيشغل البرتغالي هذا المنصب خلفا للبرازيلي ليوناردو الذي قيل إنه غادر النادي بدون بيان وداعي للفريق، ما يعبر عن عدم رضاه عن قرار إقالته من منصبه.

ومن المنتظر أن تكون الخطوة التالية للفريق الباريسي هي إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، حسبما ذكر الصحفي الإيطالي المختص بسوق التعاقدات فابريزيو رومانو الذي كان قد أعلن عن تعاقد الفريق الباريسي مع كامبوس قبل أيام.

وأعلن الخليفي في مقابلة أجراها مع مذيعة CNN، أماندا ديفيز، في مايو/أيار الماضي عن عزمه بدء حقبة جديدة في تاريخ النادي الباريسي بعد أن فاز في معركة تجديد عقد لاعبه الفرنسي كيليان مبابي حتى عام 2025، دون أن يكشف عن الإجراءات التي قال إنه سيتخذها لبدء هذه الحقبة.