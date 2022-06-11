محمد الشوربجي يهزم لاعبا مصريا في أول مواجهة بعد تمثيل إنجلترا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش، يوم الجمعة، أن اللاعب محمد الشوربجي المصنف الأول على العالم سابقا فاز في أول مواجهة له منذ قراره بتمثيل إنجلترا بدلا من مصر.

وقال الاتحاد، عبر حسابه على تويتر: " مبروك لمحمد الشوربجي، الذي تأهل لنهائي بطولة موريشيوس المفتوحة بعد فوزه على المصري طارق مؤمن".

وكان الإعلان عن أن الشوربجي سيلعب باسم إنجلترا أثار ضجة كبيرة في مصر، يوم الاثنين، وأعاد إلى الواجهة قضية "تجنيس اللاعبين المصريين"، التي أثيرت عدة مرات خلال السنوات الماضية مع الإعلان عن تحويل ولاء بعض اللاعبين المصريين لدول أخرى.

ونشر الاتحاد الإنجليزي للاسكواش، عبر تويتر، وقتها، مقابلة مع اللاعب (31 عاما) قال خلالها: "أنا متحمس لتمثيل إنجلترا، لقد عشت فيها أكثر من نصف حياتي".

وفي المقابل، رد الاتحاد المصري للاسكواش على إعلان الشوربجي، في بيان نقلته وسائل الإعلام المصرية، حيث وصف الشوربجي بأنه "لاعب مجتهد وموهوب من أسرة رياضية ومهتمة خاصة برياضة الاسكواش".

وأضاف: "تلقى محمد تعليمه بالخارج وكان يفضل الإقامة بإنجلترا بصفة خاصة بمدينة بريستول حيث استكمل تعليمه بالمرحلة الثانوية ثم المرحلة الجامعية وكان في هذه الفترة (منذ عام 2013) يتم استدعاؤه لتمثيل مصر في بطولات العالم للرجال وكانت له اعتذارات مختلفة في هذا الشأن".

وتابع: "اللاعب يحصل على العديد من المساهمات المالية من الاتحاد المصري طبقا للوائح والصادر بها قرارات وزارية من وزارة الشباب والرياضة على مدار الأعوام الماضية، وكذلك سداد رسوم الاشتراك السنوي في منظمة اللاعبين المحترفين PSA، وقد تم تكريم اللاعب من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحصل على وسام الرياضة من الدرجة الأولى في 1 يناير/ كانون الثاني 2018".

وذكر بيان الاتحاد: "مع العلم أن أخيه الأصغر مروان الشوربجي كانت استجابته سريعة دائما في تواجده مع المنتخب وحصول المنتخب على البطولات وآخرها في فرنسا 2017 المركز الأول، وفي فترات مختلفة كان اللاعب يطلب مساعدات من الاتحاد، على سبيل المثال عند فقده جواز سفره في هونغ كونغ في ديسمبر/كانون الأول 2015".

وقال الاتحاد: "استمر اللاعب في الإقامة بإنجلترا لحين بلوغ سن التصالح للحصول على الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية لعدم أدائه الخدمة العسكرية بعد تخرجه، ثم قام اللاعب بعد ذلك ببدء الإجراءات للحصول على الجنسية البريطانية والتي ساعده فيها أحد زملاؤه من اللاعبين الإنجليز وكان من تسهيلات الحصول عليها اللعب باسم المنتخب الإنجليزي وكان متوقعا أن يمثل إنجلترا في أي مناسبة قادمة".

وأكد الاتحاد: "مصر لديها العديد من اللاعبين الموهوبين بدليل وجود 6 لاعبين مصريين ضمن أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم في التصنيف الدولي وهم جميعا محترفون وكل لاعب محترف له قناعاته الشخصية حيث أنه يعتمد في دخله على جوائزه المالية".

وكذلك أعلن نادى هليوبوليس الرياضي، في بيان، أن مجلس إدارته قرر بعد مراجعة بنود العقد المبرم بين النادي واللاعب "فسخ عقد اللاعب محمد الشوربجي مع مخاطبة الاتحاد لحفظ حق النادي".

وفي مقابلة مع قناة "بي بي سي عربي"، أعرب محمد الشوربجي عن قلقه بشأن مواجهة لاعبين مصريين أو المشاركة في بطولات بمصر وقال: "بالتأكيد هناك بعض القلق"، ولكنه قال إن "الجماهير لم تؤذني بل كان بعض الأفراد الذين تعاملوا معي بشكل غير جيد".

وقال إن "القرار استغرق مني 3 أو 4 أشهر، كان عقلي يخبرني بشيء، وقلبي يخبرني بشيء آخر"، وأضاف: "هذا القرار سيساعدني في إكمال السنوات المتبقية لي في مستوى مرتفع باللعبة".

وذكر: "لسنوات طويلة لم يفكر في أحد، كان يجب أن يأتي الوقت الذي أفكر فيه بنفسي، كنت أنزعج بشدة عندما أتواجد بمطار القاهرة في كل مرة أحضر فيها إلى مصر وأجدهم يفتخرون بصور لاعبي مصر في المطار، وأنا اللاعب الوحيد الذي لا تتواجد له صورة".

وأضاف: "تخيل أنني لم أحظ براع مصري طيلة مشواري الرياضي، فزت بـ44 بطولة، كأكثر مصري في التاريخ يفوز ببطولات للمحترفين، وبقيت متصدرا للتصنيف العالمي للاعبين لمدة 50 شهرا، كأكثر مصري في التاريخ تربع على عرش الاسكواش، ولم يحدث مطلقا أن يأتيني راع مصري حتى يومنا هذا".

وقال: "لكن في إنجلترا آمنوا بقدرتي على العودة حتى وأنا أقدم موسما سيئا، جاءوا في أسوأ موسم لي في تاريخي تقريبا، في وقت أنا لست على القمة فيه، والكثيرون اعتقدوا أنني انتهيت".

وتابع: "أشعر بالضيق عندما أقول ذلك، ولكن هذا الدعم كان من المفترض أن تحظى به من بلدك، ولم تحصل عليه، عندما يكون وراءك فريق تشعر أنهم يقدرونك بصراحة وأنهم سيمنحونك الدعم الذي تستحق، للأسف كان علي أن أفكر في نفسي".

وكان وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي قال، في تصريحات لقناة "صدي البلد" المصرية، إن رحيل الشوربجي لا يحزنه إطلاقا، وأعرب عن ترحيبه بمحمد الشوربجي "لو فكر في العودة لتمثيل مصر لأنها بلده".