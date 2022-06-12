تطور مفاجئ ينهي قضية الاغتصاب ضد رونالدو بأمريكا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رُفضت الدعوى المدنية الفيدرالية التي تزعم أن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو اغتصب امرأة في غرفة بفندق في لاس فيغاس في عام 2009.

وقبلت القاضية جينيفر دورسي توصية قاضٍ فيدرالي، قائلة إن محامية مقدمة الدعوى، كاثرين مايورغا، تورطت في سوء سلوك شديد لدرجة أنه سيكون من المستحيل على رونالدو أن يحظى بمحاكمة عادلة، وكتبت دورسي: "بسبب انتهاكات محاميها والتحايل الصارخ على إجراءات التقاضي المناسبة، تفقد مايورغا فرصتها لمتابعة هذه القضية.."

وتم رفض القضية مع التحيز، مما يعني أن مايورغا لا يمكنها إعادة تقديم الشكوى.

وقالت مايورغا إنها أُجبرت على توقيع اتفاقية عدم إفشاء بقيمة 375 ألف دولار في أعقاب الاغتصاب المزعوم، والذي أكد رونالدو أنه كان لقاء جنسي بالتراضي، في حين طلبت المدعية من القاضي إبطال هذا الاتفاق.

من جهته قال بيتر كريستيانسن محامي رونالدو، في رسالة إلكترونية لشبكة CNN يوم السبت: "منذ أن رفع المدعي الدعوى لأول مرة في عام 2018، أكدنا أن الدعوى تم رفعها بسوء نية. إن الرفض التام لقضية المدعي يجب أن يمنح كل من يتابع هذا الأمر الثقة. في العملية القضائية في هذا البلد وثني الذين يسعون للنيل منها".