تصريحان مختلفان في آنٍ واحد.. رئيس اتحاد الكرة المصري يُثير جدلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، جدلاً واسعاً، بعد أن أدلى بتصريحات متناقضة حول مستقبل المدرب إيهاب جلال مع منتخب الفراعنة.

وقال علام أمس السبت لبرنامج "مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد": "تمّ تكليف حازم إمام ومحمد بركات بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب لتولي قيادة منتخب مصر"، في إشارة واضحة منه إلى الإطاحة بالمدرب إيهاب جلال من منصبه.

وأشار إلى أن "راتب إيهاب جلال 725 ألف جنيه مصري (38.7 ألف دولار)، لكن لا أريد أن أقول لكم كم كان يتقاضى أثناء تواجده مع نادي بيراميدز، وأضعه في مقارنة مع ما يحصل عليه حاليًا"، حسب قوله.

وكشف علام عن طريقة تعاقد اتحاد الكرة مع إيهاب جلال لقيادة الفراعنة، قائلا: "كنا في اجتماع مجلس الإدارة وفوجئنا بأن كيروش لن يبقى معنا، واستدعيت مسؤول الماليات وقلت له: عندك كام دولار؟، فأجاب: معنديش، ولذلك قررنا التعاقد مع مدرب مصري، ندفع للأجنبي منين؟"

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن جلال في طريقه للمغادرة بناءً على تصريح علام، إلا أن الاتحاد المصري نفى في بيان رسمي أنباء إقالة مدرب المنتخب المصري.

وقال علام في أحدث بيان لاتحاد الكرة: "‏لم أصرح بإقالة إيهاب جلال وجاء تصريحي بوضوح بأنّنا ندرس كافة البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل، وكلفنا اللجنة الفنية حازم إمام ومحمد بركات بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب، تحسباً لأية ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة".

وسادت حالة من الاستياء في الوسط الرياضي المصري، بعد تصريحات علام المتناقضة، والمطالبة بإقالة جماعية لأعضاء اتحاد الكرة.

يشار إلى أن إيهاب جلال تولى تدريب منتخب مصر في 12 أبريل/ نيسان، بعد خسارة الفراعنة مباراة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم مارس/ آذار.

وقاد جلال منتخب مصر للفوز على غينيا بهدف نظيف، بينما خسر أمام إثيوبيا بهدفين في المباراة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.