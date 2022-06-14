دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقّق منتخب الجزائر فوزا جديدا تحت قيادة المدرب جمال بلماضي، على حساب منتخب إيران بهدفين لواحد، في مواجهة ودّية جمعت المنتخبين، يوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتلقى بلماضي التحية والثناء بعد العودة القوية لمحاربي الصحراء، إذ فازت الجزائر في 3 مباريات متتالية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، على: أوغندا، تنزانيا، في تصفيات أمم أفريقيا 2023، وإيران في مناسبة ودّية.

وقاد بلماضي الجزائر إلى تجاوز خيبة بطولة أمم أفريقيا 2021 الماضية، بعد الخروج باكراً من دور المجموعات، وخيبة عدم الوصول لمونديال قطر 2022، بعد الإخفاق أمام الكاميرون في التصفيات.

وعقب الفوز على إيران، خصّت الجماهير الجزائرية المتواجدة في قطر المدرب جمال بلماضي بهتافات وإشادة كبيرة: "الله أكبر..جمال بلماضي".

وردّ بلماضي على ذلك بتحية أخرى، تؤكد على رغبته الكبيرة في إسعادهم بعد عودة الجزائر للدرب الصحيح.

وفي وقت سابق، أعلن جمال بلماضي عن استمراره في قيادة محاربي الصحراء، مؤكداً أن أولى أهدافه استعادة لقب كأس أمم أفريقيا عام 2023، إذ سبق وأن حصد اللقب نسخة 2019.