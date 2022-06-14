بعيداً عن الملاعب الخضراء.. رجل يبتكر نسخة فريدة من الغولف في شوارع الأحياء الفقيرة

يطل على قلعة قديمة ومناظر خلابة للمدينة.. ألق نظرة على ملعب الغولف هذا في روما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من محبي الطبيعة والغولف، ربما عليك زيارة نادي "تاور لينكس"، الذي يجمع الاثنين معًا! ليس ذلك فحسب، وإنما يُعتبر من بين أكثر ملاعب الغولف الطبيعية في دولة الإمارات.

ومع وجود ما يصل إلى 11 حفرة من أصل 18 حفرة تحيط بمحمية المانغروف، التي توفر موطنًا طبيعيًا وآمنًا للعديد من أنواع الكائنات المائية والطيور، يمكنك الاستمتاع أيضًا بإطلالة خلابة على سلسلة جبال الحجر الرائعة.

Credit: Tower Links Golf Club

وافتتح نادي "تاور لنكس" للغولف أبوابه في شهر مايو/ أيار عام 2004، وبدأ بالعمل فعليًا في شهر يناير/ كانون الثاني عام 2005.

Credit: Tower Links Golf Club

وعلى عكس أي ملعب آخر في دولة الإمارات، فإن تصميم نادي "تاور لينكس" للغولف تقليدي للغاية.

وتوفر التحديات الطبيعية لأشجار المانغروف والمساحات الرملية والخضراء اختبارًا صارمًا للاعبين من جميع المستويات.

Credit: Tower Links Golf Club

ومن المهم أن تكون دقيقًا أكثر من كونك قويًا حتى تحظى بتسجيل جيد عند ممارسة الغولف على أرض نادي "تاور لينكس"، الذي صممه جيرالد ويليامز، وتبلغ مساحته حوالي 21,294 قدمًا.

Credit: Tower Links Golf Club

وقال سيمون باين، وهو يشغل منصب المدير العام في نادي "تاور لينكس" للغولف منذ العام 2012، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية إن "النادي بمثابة جوهرة مخفية".

وأضاف: "أهم ما يميزنا هو أننا لسنا مرتبطين بالتنمية السكنية، فنحن منشأة قائمة بذاتها ومحاطة بمحمية طبيعية في مدينة رأس الخيمة، وهي بيئة فريدة ورائعة حقًا".

Credit: Tower Links Golf Club

ويندهش الكثيرون من البيئة الطبيعية لنادي الغولف، إذ بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ"تاور لينكس"، أضافت التضاريس الطبيعية لإمارة رأس الخيمة التي تتكون من 65 كيلومترًا من الشواطئ الرملية المشمسة، وسلسلة جبال الحجر، والسهول الصحراوية الشاسعة، ومساحاتها الخضراء إلى اختيار المدينة كوجهة لزيارة النادي وممارسة الغولف.

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