دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح قائد منتخب الكويت بدر المطوع عميد لاعبي العالم على مر التاريخ، كأكثر لاعب خوضا للمباريات الدولية، إذ ظهر بـ 196 مباراة.

ويتفوّق المطوع على عدة لاعبين: الماليزي سه تشين 195 مباراة، البرتغالي كريستيانو رونالدو 189 مباراة، المصري أحمد حسن 184 مباراة، العُماني أحمد كانو 183 مباراة.

وسجل بدر المطوع 55 هدفا مع الأزرق الكويتي، منذ المباراة الأولى مع منتخب بلاده التي كانت أمام سنغافورة في سبتمبر/أيلول عام 2003، وحينها نجح المطوع بقيادة الكويت لتحقيق الفوز بنتيجة 1/3، إذ أحرز هدفا حاسما.

وخاض المطوع (37 عاماً) عددا كبيرا من البطولات: كأس آسيا (3 مرات)، تصفيات كأس العالم (5 مرات)، كأس الخليج العربي.

ويعود آخر ظهور للمطوع مع منتخب الكويت إلى تصفيات كأس آسيا 2023، إلا أن المطوع وزملائه لم يتمكّنوا من قيادة الأزرق الكويتي إلى الوصول لبطولة القارة الصفراء.

وذكر حساب كأس العالم باللغة العربية على موقع تويتر: "عميد لاعبي العالم، 196 مباراة دولية، اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ".

يذكر أن بدر المطوع يلعب مع نادي القادسية الكويتي.