وزارة الرياضة المصرية تحمل اتحاد الكرة مسؤولية أزمة نهائي أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الشباب والرياضة المصرية، يوم الخميس، إن اتحاد كرة القدم المصري مسؤول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بالمغرب، حيث فاز الوداد المغربي على الأهلي المصري 2-صفر، لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الأمر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار الملائم.

وأضافت الوزارة، في بيان، صادر عن لجنة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب: "بشأن ما أثير عبر وسائل الإعلام عن عدم استضافة الاتحاد المصري لكرة القدم لبطولة نهائي دوري أبطال أفريقيا المشارك بها النادي الأهلي وما صاحب ذلك من إقامتها بدولة الفريق المنافس الأمر الذي أخل بمبدأ تكافؤ الفرص".

وتابعت أن اللجنة "انتهت بعد بحث الأمر من كافة جوانبه إلى نتيجة مؤداها أولاً: أنه لم يتم إرسال ثمة مكاتبات قبل يوم 28 فبراير/ شباط وهو اليوم الأخير للتقدم بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لتنظيم نهائي بطولة دوري الأندية ابطال افريقيا".

وأضافت: "ثانيا: عدم قيام الاتحاد بتقديم ملف لاستضافة المباراة النهائية وإن كان هذا من حق الاتحاد (أن يتجاهل استضافة مباراة البطولة) إلا أن هذا الأمر يجد حده عند المصلحة العليا للبلاد في استضافة وتنظيم البطولات المختلفة في ضوء البنية التحتية الرياضية الموجودة حاليا والتي تؤهل الدولة المصرية لاستضافة العديد من البطولات العالمية والقارية في اللعبات المختلفة".

وتابعت: "ثالثا: الاتحاد وبالرغم من ورود رسائل البريد الإلكتروني (الإيميلات) من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتاريخ 19 يناير / كانون الثاني لبيان مدى رغبته في تنظيم نهائي هذه البطولة لم يقم بعرض هذا الأمر على مجلس ادارته بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 15 و21 فبراير وقُبيل انتهاء المواعيد المحددة للرد على (الكاف)، حيث قام بعرض الخطاب المنوه عنه والخاص باستطلاع رأيه في استضافة نهائي البطولة على مجلس الإدارة بتاريخ 10إبريل (نيسان) بعد فوات المواعيد المقررة الأمر الذى تنعقد معه المسؤولية الفنية قبل الاتحاد في هذا الشأن تجاه كل من النادي الأهلي و الجمعية العمومية للاتحاد".

وكذلك قالت الوزارة: "رابعا: وحيث أنه وبتاريخ 14 إبريل خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة ولم يتناول هذا الخطاب من قريب أو بعيد طلب تنظيم بطولة دوري الأندية أبطال إفريقيا، وأن ما تم المخاطبة به فقط هو طلب الموافقة على استضافة البطولات الآتية: نهائي كأس الكونفدرالية 2022، وكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنه 2023، وكأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات 2024، وكأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 2024، وكأس الأمم الإفريقية للكرة النسائية 2024".

وتابعت: "خامسا: أن النادي الأهلي وبتاريخ 10 مايو/ أيار وفور علمه بهذا الأمر بادر بمخاطبة الاتحاد لإعمال شؤونه والعمل على تدارك الأمر بالتنسيق مع (كاف) ولكن دون جدوى وذلك لكون المواعيد المحددة لذلك كانت قد انقضت بمدة قد قاربت على شهرين".

يذكر أن النادي الأهلي كان قد طالب بالتحقيق في عدم تقدم الاتحاد لاستضافة المباراة، في أعقاب تصريحات لمسؤولي الاتحاد بأن التنظيم يكون بطلب من الأندية.

وشهدت الفترة التي سبقت المباراة عدة مشاكل بين الأهلي والكاف حيث اعترض الأهلي المصري على إقامة المباراة في المغرب وطالب بإقامتها في ملعب محايد لكن الكاف رفض، وكذلك نسبت أزمة بسبب عدد التذاكر المقدمة للفريق.