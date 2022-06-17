هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف اللاعب البرازيلي، رودريغو، ما قاله زميله الكرواتي، لوكا مودريتش، للجناح المصري، محمد صلاح، بعد نهاية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز فيه الريال بهدف نظيف على ليفربول محققا لقبه الـ14.

وقال رودريو في حوار أجراه مع "بودكاست كورتيز": "سأروي لك موقفا طريفا، بعد صافرة نهاية المباراة النهائية، قدمنا ممرا شرفيا للاعبي ليفربول".

وأردف المهاجم البرازيلي الذي ساهم بشكل كبير بتتويج فريقه باللقب الأوروبي قائلا: "مر صلاح وكان جزينا، وقدم له مودريتش، الذي كان يقف على الجانب الآخر، التحية وقال له: يمكنك المحاولة لاحقا"، حسب قوله.

وأشار رودريغو إلى أن لاعبي ريال مدريد استغلوا تصريحات اللاعب المصري قبل المباراة في تحفيز أنفسهم لتحقيق الفوز في المباراة.

وكان قد أطلق تصريحات قبل النهائي تحدث فيها عن رغبته بـ"الثأر" من خسارة ليفربول أمام ريال مدريد عام 2018.