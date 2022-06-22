مُسجل هدف فوز ألمانيا بمونديال 2014.. ماريو غوتزة يعود لدوري بلاده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، يوم الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب ماريو غوتزة، قادما من صفوف نادي آيندهوفن الهولندي.

وأصدر آينتراخت فرانكفورت، بيانا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه عن ضم غوتزة لمدة 3 مواسم وحتى صيف 2025.

وعاد غوتزة لمسابقة الدوري الألماني، بعد أن قضى موسمين مع نادي آيندهوفن، ولعب مع الفريق 77 مباراة، سجل من خلالها 18 هدفا وصنع مثلهم.

وتوّج ماريو غوتزة مع آيندهوفن بلقبين: كأس السوبر الهولندي 2021، الكأس الوطنية 2022.

ويشتهر غوتزة بأنه صاحب هدف فوز ألمانيا بمونديال 2014، إذ تمكن من تسجيل هدف المباراة النهائية الوحيد بمرمى منتخب الأرجنتين، بعد أن امتدت المباراة لأشواط إضافية.

وفي وقت سابق، لعب غوتزة لناديي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، من عام 2010 إلى عام 2020، وتوّج معهما بـ 11 لقباً: الدوري الألماني (5 مرات)، كأس ألمانيا (4 مرات)، كأس العالم للأندية، الدوري الأوروبي.

يشار إلى أن نادي آينتراخت فرانكفورت قد حصد لقب (اليوروباليج) للموسم الماضي 2022/2021، وأنهى مسابقة الدوري في المركز الحادي عشر برصيد 42 نقطة.