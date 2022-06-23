ياسر القحطاني يعرب عن قلقه من مستوى منتخب السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عبّر نجم المنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني عن قلقه من مستوى منتخب بلاده، قبل مشاركته ببطولة كأس العالم، التي ستقام في قطر أواخر العام الحالي.

وقال ياسر القحطاني، في تصريحاته لتطبيق "ثمانية" السعودي: "مستوى منتخب السعودية غير مُرضِ على الرغم من تأهله للمونديال كمتصدرٍ لمجموعته في التصفيات، وهذا يدل على أن المنتخبات التي كانت معه لم تكن جيدة، اليابان ليست اليابان ولا أستراليا هي أستراليا"، حسب قوله.

وأضاف القحطاني: "منتخب فيتنام أحرجنا في ملعبنا، واليابان سيطرت على مباراتنا طوال الـ 90 دقيقة".

وذكر النجم السعودي السابق: "عندما تأهل الفريق في نسخة 2018 كان مستواه أفضل من الآن"، وتابع: "رغم تأهلنا إلى كأس العالم في قطر إلا أن هذا المنتخب لا يظهر بالمستوى الحقيقي بالأسماء الموجودة، مدرب المنتخب هيرفي رينارد عليه أن يجد طريقة لعب تناسب الفريق".

وأكمل القحطاني: "المنتخب من المفترض يضمّ أفضل اللاعبين ولا يُمكن أن تأتي بأفضل منهم، لكن يجب أن يستخدم المدرب طريقة لعب مُعينة لكي نظهر بشكل جيد".

واختتم نجم الأخضر السابق تصريحاته بقوله: "المباريات الودّية الّتي خاضها المنتخب السعودي لم تُعطينا مؤشرات إيجابية، والدليل إننا عندما انتقلنا لمرحلة منافسة منتخبات مستواها أعلى بفارق كبير، ظهرت نقاط ضعف كثيرة".

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثالثة في نهائيات مونديال 2022، بجانب منتخبات: الأرجنتين، المكسيك، بولندا.

يذكر أن ياسر القحطاني لعب 108 مباراة دولية مع منتخب بلاده، سجّل خلالها 42 هدفاً، قبل أن يقرر الاعتزال الدولي عام 2013.