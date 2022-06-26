دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جدّد نادي إسي ميلان الإيطالي مفاوضاته مع المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، لضمّه إلى صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة ميلان تسعى لتعزيز الفريق هجومياً، من خلال اكتساب خدمات زياش، الذي بدوره يرغب بالرحيل عن تشيلسي.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع تويتر: "أجرى وكلاء حكيم زياش محادثات مباشرة مع إدارة إسي ميلان، سيكون زياش سعيداً بالانضمام إلى ميلان".

وأضاف فابريزيو: "قيل لزياش أن تشيلسي وتوخيل منفتحان للسماح له بالرحيل إذ تمّ ضمان الظروف المناسبة، زياش منذ وقت طويل على قائمة ميلان، المحادثات ستستمر قريبًا".

وكان ميلان مهتمًا في سوق الانتقالات الصيفية الماضية بالتعاقد مع زياش، لكنّ اللاعب فضّل الاستمرار مع تشيلسي.

ولم تنجح محاولات حكيم زياش بالتأقلم مع البلوز بعد مرور موسمين، إذ لعب مع الفريق 83 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل من خلالها 14 هدفاً، وصنع 10 آخرين.

وانضمّ المغربي زياش (29 عامًا) إلى نادي تشيلسي عام 2020، قادماً من أياكس الهولندي، ويمتد عقده حتّى يونيو/ حزيران 2025.

في سياق متصل، يتطلع نادي تشيلسي لإبرام صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لتعويض رحيل الألماني أنطونيو روديجير، الّذي ذهب لنادي ريال مدريد الإسباني.

وذكر موقع "Euro Sport" أن الفرصة متاحة أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد للتعاقد مع دي ليخت، إذ أن نادي يوفنتوس ينتظر قرار اللاعب خلال الأسبوع الحالي، حول تجديد العقد، وإلّا سيواجه البيع.

انتقل دي ليخت (22 عامًا) إلى يوفنتوس عام 2019، قادمًا من أياكس الهولندي، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو (79 مليون دولار)، ليصبح أغلى مدافع في تاريخ الكرة الإيطالية، ويمتد عقده مع الفريق حتّى صيف 2024.