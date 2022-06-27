قبل جولة الحسم.. ما هو سجل أبطال الدوري السعودي تاريخياً؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُسدل الستار على منافسات الدوري السعودي لموسم 2022/2021، اليوم الإثنين، وسط مواجهات حاسمة ستكشف عن هوية البطل، وعن الهابطين للدرجة الأولى.

ولم يحسم لقب الدوري السعودي إلّا في جولته الأخيرة، في ظل تساوي الهلال والاتحاد برصيد النقاط، وتشاركهما الصدارة، إلّا أن أفضلية المواجهات تصبّ في صالح الزعيم الهلالي، وهي الّتي قد تكون الفيصل في حسم اللقب.

ويلعب الهلال مع الفيصلي والاتحاد مع الباطن، ويكفي الأزرق الهلالي النقاط الثلاث، دون النظر لنتيجة نمور جدة، فيما يحتاج الاتحاد للفوز وانتظار تعثر الهلال.

استطاعت سبع أندية دخول قائمة سجل أبطال الدوري السعودي، ويُعتبر الهلال أكثر الفرق تتويجاً باللقب بـ 17 لقباً، يليه النصر بـ 9 ألقاب، ثمّ الاتحاد بـ 8 ألقاب، والشباب بـ 6 ألقاب، والأهلي بـ 3 ألقاب، والاتفاق بـ لقبين، وأخيراً الفتح بلقب وحيد.

ويُعدّ نادي النصر أول من توّج بلقب الدوري السعودي في موسم 1975/1974.

ويُعتبر نادي الهلال آخر من توّج باللقب، إذ ظفر به في الموسم الماضي 2021/2020.

ويتصدر اللاعب ماجد عبد الله صدارة هدّافي الدوري على مر التاريخ بـ 189 هدفاً، يليه ناصر الشمراني بـ 167 هدفاً.

وينتظر الهلال تحقّيق رقم قياسي جديد في حال حسم لقب الدوري هذا العام، إذ سيكون للمرة الأولى في تاريخه يحصد اللقب في ثلاث مواسم متتالية.

في سياق متصل، تتصارع عدّة فرق على تفادي الهبوط، إذ من المقرر أن يلتحق أحد الفرق بنادي الحزم الّذي هبط للدرجة الأولى (دوري يلو) بعد تذيله سلم الترتيب.

وبَاتَ نادي الأهلي أحد المهددين بالهبوط وتوديع دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، ويحتاج للفوز على الشباب في الجولة الختامية، إضافة إلى النظر لنتائج المنافسين.