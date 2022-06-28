دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته التي أدلى بها، عقب هبوط نادي الأهلي لمصافِ دوري (يلو).

وتعادل نادي الشباب مع نظيره الأهلي سلبيا، يوم الاثنين، في الجولة الختامية من مسابقة الدوري السعودي، مما تسبب بهبوط النادي الأهلي للدرجة الأولى.

وقال خالد البلطان لوسائل الإعلام: "في ملعب الملز دفنت بيدي مقولة الأربعة الكبار، هذه المقولة التي كرسها الإعلام الرياضي أكثر من 50 عاما، ظل يردد أن القمة محدودة والقمة مغلقة بسياج ولا يدخلها إلا هؤلاء الأربعة، وأنا اليوم دفنتها لهم"، حسب قوله.

وأضاف البلطان: "دفنت هذه المقولة، وماتت، الإعلام وضع قضية الأربعة الكبار وممنوع الاقتراب منها، وكأن القمة ممنوع الاقتراب منها، القمة في الرياضة لمن تعب ولمن اجتهد"، حسب تعبيره.

وتابع: "لا يوجد كبار في الرياضة، كبار في مرحلة مؤقتة، الدورات في الرياضة موجودة، كل 10 سنوات يظهر فريق ممتاز ويسيطر أو عدة فرق، وتختفي ثم تظهر".

واختتم رئيس نادي الشباب: "يجب أن يصحح النقاد والإعلام هذه المفاهيم، كل الفرق عبر الدعم الكبير من سمو ولي العهد، قد يصبح أي نادي كبيرا، أي فريق قد يحقق بطولات".

كان الإعلام الرياضي السعودي دائماً ما يحصر كبار الكرة السعودية بين أندية: الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، ويستبعد نادي الشباب من القائمة، مما أغضب رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان والمنتمين للفريق.

يشار إلى أن خالد البلطان ترأس مجلس إدارة نادي الشباب عام 2019، لمدة 4 أعوام، وأنهى رفقة الفريق مسابقة الدوري السعودي في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.