ديربي جدة يتوقف.. الأهلي السعودي يودّع الدوري للمرة الأولى في تاريخه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ودّع النادي الأهلي السعودي مسابقة دوري المحترفين، للمرة الأولى في تاريخه، بعد وقوعه في المركز الـ15 ما قبل الأخير.

وكان الأهلي بحاجة للفوز على الشباب في الجولة الـ 30 الختامية، إلّا أن التعادل السلبي سيطر على نتيجة المباراة، مساء الاثنين، ليهبط النادي إلى مصاف دوري "يلو". وسيتوقف ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد عن الظهور في الموسم المقبل، بعد 65 عاماً.

والتقى الأهلي والاتحاد في 212 مباراة بمختلف المسابقات، ويعود أول ديربي جمعهما إلى عام 1957 في بطولة كأس الملك، فيما أقيم آخر ديربي مطلع العام الجاري، وانتهى لصالح نمور جدة بنتيجة 3/4.

ورافق نادي الأهلي في الهبوط ناديا الفيصلي والحزم، إذ حلّ الفيصلي في المركز الـ14 والحزم في المركز الـ16، كمتذيل للترتيب.

يشار إلى نادي الأهلي قد حقّق لقب الدوري السعودي 3 مرات على مر تاريخه، ويُعتبر أحد أكبر الأندية الجماهيرية في المملكة.

يذكر أن الاتحاد أخفق في الحصول على لقب الدوري السعودي في الأمتار الأخيرة، إذ ذهب اللقب لخزائن منافسه الهلال، الّذي ظفر باللقب للمرة الثالثة توالياً.

ويعود آخر لقب دوري لنادي الاتحاد إلى موسم 2009/2008.