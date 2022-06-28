"مباراة الأبطال".. تركي آل الشيخ يُعلن عن مواجهة ألميريا للهلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن إقامة مباراة وديّة بين ألميريا ونادي الهلال السعودي، في بريطانيا.

وجاء الإعلان عن المباراة بعد تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي، مساء الاثنين، للمرة الثالثة على التوالي، والثامنة عشر في تاريخه.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر: "‏مباراة الأبطال.. قريباً في بريطانيا مبروك للزعيم".

وكشف نادي ألميريا عن موعد مباراته مع الأزرق الهلالي، إذ تقرر أن تقام 7 أغسطس/ آب المقبل، ويلتقي الفريقان ضمن إطار التحضير للموسم القادم 2022-2023.

ويفتتح ألميريا مشواره في الدوري الإسباني 14 أغسطس/ آب المقبل، باستضافة ريال مدريد حامل اللقب، على أرضية ملعب "دي لوس خويغوس ميديترانيوس"، فيما لم يُعلن بعد جدول مباريات الدوري السعودي للموسم القادم.

وحجز ألميريا مكاناً له في بطولة الدوري الإسباني بعد غياب دام 7 أعوام، إذ يعود آخر ظهور للفريق في مسابقة (لا ليغا) إلى موسم 2014-2015.

يذكر أن تركي آل الشيخ قد استحوذ على نادي ألميريا في أواخر عام 2019.