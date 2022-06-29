دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأربعاء، افتتاح المرحلة الثالثة والأخيرة لبيع ما تبقى من تذاكر كأس العالم 2022، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل 5 يوليو/ تمّوز.
وكشف الاتحاد الدولي في بيانٍ رسمي أن هذه المرحلة ستكون بمبدأ أسبقية الحضور، وليس عن طريق القرعة على غرار المرحلتين الأولى والثانية.
قال الاتحاد الدولي: "تنتهي المرحلة الجديدة 16 أغسطس/ آب المقبل، هذا ما سيتيح للمشجعين فرصة أخرى لتأمين مقاعدهم في أكبر عرض كروي على وجه الأرض".
وأضاف الاتحاد الدولي: "نحث عشاق الكرة على المسارعة إلى حجز مقاعدهم لمشاهدة هذا الحدث التاريخي، عدد التذاكر أصبح معدودًا بعد أن بيعت منها 1.8 مليون تذكرة قبل 5 أشهر من انطلاق البطولة، وهذا ما قد يؤدي لإنشاء قوائم انتظار إذا زاد الطلب وقل العرض".
واختتم: "سيتزايد اهتمام العالم بفترة المبيعات هذه، بعد أن تعرّف عشاق الكرة على المنتخبات الـ32 المتأهلة للمونديال".
أشار الاتحاد الدولي إلى أن أعلى الدول التي اشترى فيها المشجعون معظم التذاكر، هي: قطر، كندا، إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، الهند، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، أمريكا، إسبانيا.
وستقدّم التذاكر في 4 فئات للأسعار، وستكون الرابعة محجوزة للمقيمين القطريين، ويمكن لكلّ شخص أن يحصل على 6 تذاكر كحد أقصى لكلّ مباراة، و60 تذكرة للبطولة بأكملها.
يذكر أن بطولة كأس العالم تنطلق 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتمتد حتّى 18 ديسمبر/ كانون الأول، على الأراضي القطرية.