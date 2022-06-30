الاتحاد المصري يعلن موعد إقامة نهائي كأس السوبر في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر المصري، بين بطل الدوري والكأس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال الاتحاد، في بيان، إن مباراة السوبر ستقام يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول بين بطل الدوري الزمالك وبطل الكأس المنتظر أن يتحدد 21 يوليو/ تموز.

وتُعد هذه المرة الخامسة التي تحتضن فيها أبوظبي كأس السوبر المصري، إذ سبق وأن أقيمت المباراة في الإمارات خلال أعوام: 2015، 2017، 2018، 2020.

ويُعتبر نادي الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر بـ11 لقبا، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم أندية: المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود بلقب وحيد.

وحققت 4 أندية مركز وصافة كأس السوبر، وهي: الإسماعيلي، إنبي، غزل المحلة، المصري البورسعيدي.

وفي سياق متصل، أكد الاتحاد المصري على تعيين الإنجليزي مارك كلاتينبرغ رئيسا للجنة تطوير الحكام، إضافة إلى الموافقة على إقامة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 في ملعب الإسكندرية، وبالسعة الكاملة للملعب، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.